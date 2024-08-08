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Видеозапись

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2024
В Перми фонтан перед зданием Театра-Театра затопил городские улицы
Видео было опубликовано в социальных сетях.
8 августа 2024, 09:54
Автомобиль перегородил дорогу к пермскому аэропорту после ДТП с КамАЗом
Из-за автоаварии на дороге образовалась пробка.
21 июля 2024, 07:56
Девочки-подростки избили мальчика в Добрянке
Одна девочка держала руки несовершеннолетнего, а другая била.
4 июля 2024, 08:44
Видео. В Прикамье две фуры вылетели с трассы и сбили столб
О пострадавших не сообщается.
28 июня 2024, 10:10
Видео. Жители Чердыни увидели полтергейста
Видеозапись с камеры наблюдения была сделана в ноябре прошлого года.
30 апреля 2024, 04:24
В соцсетях появились кадры допроса четвертого задержанного под Брянском террориста
Количество погибших во время стрельбы увеличилось до 133 человек.
23 марта 2024, 17:22
В Пермском крае возбудили дело после издевательств над пенсионеркой в парикмахерской
11 марта 2024, 06:27
Видео. В Кировском районе Перми легковушка снесла столб с дорожным знаком
Инцидент произошел на улице Липатова.
25 февраля 2024, 06:31
В минтербезе рассказали, из-за чего в пермской школе сработала тревога о нападении
Угрозы жизни ученикам и педагогическому составу нет. Проводится служебная проверка.
31 января 2024, 05:56
На трассе Екатеринбург — Пермь произошло ДТП с участием двух большегрузов
В результате ДТП пострадал 39-летний мужчина.
30 января 2024, 08:01
В Пермском крае мужчина напал на подростка, угрожая отрезать голову
Прохожему не понравилось, что мальчик был в расстегнутой куртке.
29 января 2024, 07:27
2014
Спецпроект
10 самых характерных для Перми видеороликов 2014 года
Подводя итоги года, вспоминаем видео, показывающие жителей города со всех сторон.

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