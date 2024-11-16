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Вишерский заповедник

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Ноябрь
"Они были на вершок от смерти". Музей Вишерского заповедника включили в маршрут, посвященный репрессиям
16 ноября, 05:05
В Вишерском заповеднике ответили на претензии природоохранной прокуратуры
1 ноября, 03:43
Октябрь
Фотография жителя Березников вошла в ТОП-10 лучших в конкурсе «Самая красивая страна»
22 октября, 16:45
Сентябрь
Видео. Медведь в Вишерском заповеднике устроил танцы на камеру. Только посмотрите на это!
4 сентября, 06:07
Июнь
Фото. Косолапый хулиган. Медведь разгромил дом в Вишерском заповеднике
1 июня, 13:32
Май
Скончался известный пермский учёный-биолог
30 мая, 06:49
Сугробы выше метра. Вишерский заповедник занесло снегом
8 мая, 15:03
Март
Видео. «Они всегда возвращаются». В Вишерском заповеднике засняли стадо северных оленей
29 марта, 06:42
Декабрь 2023
В заповеднике «Вишерский» рассказали, кто продолжает дело покойного инспектора
5 декабря 2023, 05:27
Ноябрь 2023
Скончался последний носитель традиций манси Вишеры Алексей Бахтияров
Главе семьи последних оленеводов-кочевников Прикамья было 68 лет.
30 ноября 2023, 04:32

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