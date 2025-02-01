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Визит

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2025
Министр образования Зимбабве посетит Пермь
Ему покажут Кунгурскую ледяную пещеру и Белогорский монастырь.
1 февраля, 12:53
В Пермь приедет Екатерина Мизулина
Глава
29 января, 10:10
2024
Крупный чиновник из Кремля может посетить Пермь в ближайшее время
Он должен принять участие в открытии Пермской краевой музыкальной школы.
27 августа 2024, 06:03
2021
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко начал встречи с пермскими медиками
Строительство инфекционной больницы в Перми, вакцинация, амбулаторная помощь — темы визита правительственной делегации в Пермь.
9 декабря 2021, 07:06
2013
Король Нидерландов встретился с Владимиром Путиным в Кремле
С двухдневным визитом в Россию прибыла королевская чета из Нидерландов.
9 ноября 2013, 07:40
Михаил Бабич пообещал оптимизировать расходы краевого бюджета
Полпред президента ставит перед собой задачу помочь в поиске новых возможных источников доходов и оптимизации расходов финансового документа региона.
7 апреля 2013, 11:55
Губернатор Пермского края встретился с председателем правления Сбербанка
Герман Греф посетил Пермь с рабочим визитом.
2 февраля 2013, 09:11
2012
В Перми перекроют ряд улиц. Возможно из-за приезда Владимира Путина
Не исключено, что накануне приезда в Пермь премьера Владимира Путина, в городе будет перекрыто несколько улиц.
3 февраля 2012, 09:00
2011
Делегация из китайского города Циндао посетила Пермь
Благодаря активному сотрудничеству с китайскими визитерами в краевой столице может появиться Класс Конфуция, а также специализированная IT-школа.
25 сентября 2011, 07:26
Китайская делегация посетит Пермь с деловым визитом
Визитеры встретятся с руководством города, а также представителями крупных пермских компаний.
19 сентября 2011, 13:22

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