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Визы

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2024
В Прикамье на 35% вырос поток легальных мигрантов
Большая часть приезжих — представители стран СНГ.
9 июля 2024, 04:47
2014
Добро пожаловать: Россия и Северная Корея обсудили введение безвизового режима
Точная дата, когда можно будет посетить азиатское государство без оформления визы, не названа.
29 октября 2014, 03:54
Российское правительство готово упростить выдачу виз
Законопроект актуален для иностранцев, посещающих нашу страну с деловыми целями.
28 марта 2014, 09:17
2013
Россия и ЕС начнут переговоры о безвизовом режиме в 2014 году
МИД РФ считает, что дело с отменой виз застопорилось по независящим от ведомства причинам.
13 декабря 2013, 03:31
2012
Визовый режим между Россией и Европой могут частично отменить
Россия и Евросоюз активно обсуждают возможность расширения списка россиян, имеющих право на совершение безвизовых краткосрочных поездок в зону Шенгена.
19 марта 2012, 02:54

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