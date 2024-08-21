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Август
Актер и комик Дмитрий Журавлев восхитился красотой Добрянки
21 августа, 11:49
Июль
Остались жена, мать и трое детей. На СВО погиб 38-летний Максим Карнаухов
25 июля, 09:32
Июнь
Для фестиваля «Причал» в Перми ищут молодых музыкантов
26 июня, 05:24
Суд оштрафовал пермскую пенсионерку за дискредитацию армии РФ на 30 тысяч рублей
7 июня, 08:17
Актриса театра и кино Катерина Шпица приехала в Пермь на сессию
4 июня, 07:46
Май
В Прикамье простятся с погибшим на спецоперации Даниилом Мироновым
28 мая, 03:09
Пермским пихтам в парке Горького сделали инъекции от уссурийского полиграфа
22 мая, 10:26
«Молодые уходят, а я дома буду сидеть?». На СВО погиб Александр Барков из Прикамья
14 мая, 06:30
Фото. Известный пермский метеоролог покоряет Эльбрус с южной стороны
3 мая, 11:29
Апрель
Видео. Жители Чердыни увидели полтергейста
30 апреля, 04:24
В Прикамье простятся с погибшим на СВО 39-летним уроженцем Соликамского округа
17 апреля, 11:35
Остались жена и две дочки. В Прикамье простятся с 33-летним участником СВО
12 апреля, 05:57
Власти Чердынского района рассказали о гибели своего земляка
10 апреля, 10:02
«Не хочется верить!». Ушла из жизни глава пермского ФСПИ «Содействие» Нина Самарина
8 апреля, 11:15
Март
Пермский баскетбольный клуб «Парма» пожертвует средства для пострадавших в «Крокусе»
26 марта, 12:30
В Прикамье 22 марта простились с погибшим на СВО Андреем Безденежных
22 марта, 09:50
Февраль
«Лента» начала проверку филиалов в Прикамье из-за металлической стружки в сыре
28 февраля, 05:15
Спортсмены Прикамья завоевали две медали на международном турнире
Соревнования прошли в Нижнем Тагиле.
26 февраля, 06:38
В Перми около Гознака автобус перекрыл сразу три полосы
20 февраля, 09:42
В Перми на пожаре погибли известный фотохудожник Станислав Ожигов и его сын Ян
12 февраля, 11:56

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