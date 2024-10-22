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Владимир Путин

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Октябрь
Паралимпийский чемпион Евгений Торсунов представлен к госнаграде «Орден почета»
22 октября, 16:27
С 2025 года в России увеличится МРОТ
22 октября, 13:52
Видео. Глава Прикамья презентовал Владимиру Путину спорткомплекс «Энергия»
18 октября, 03:03
Сентябрь
Владимир Путин наградил пермского ученого орденом «За заслуги перед Отечеством»
18 сентября, 07:53
Август
Видео. Владимир Путин по видеосвязи открыл Пермскую краевую инфекционную больницу
7 августа, 13:08
Июль
Правительство РФ выделило 157 млн рублей для Пермской краевой музыкальной школы
27 июля, 13:44
Эксперты рассказали, из-за чего в России наблюдается дефицит электроэнергии
22 июля, 08:29
Июнь
Владимир Путин назвал два условия для переговоров с Украиной и прекращения огня
14 июня, 11:02
Владимир Путин объявил благодарность главврачу пермского медицинского центра
7 июня, 06:08
Май
Эксперты рассказали, будет ли в России объявлена новая волна мобилизации
24 мая, 11:08
В Прикамье открылось новое гериатрическое отделение
23 мая, 10:16
В нескольких городах Прикамья врачи не получают «путинские» доплаты в 50 тыс. рублей
12 мая, 08:01
Депутаты Госдумы утвердили Михаила Мишустина на пост Председателя Правительства
10 мая, 13:41
Владимир Путин предложил назначить Михаила Мишустина премьер-министром России
10 мая, 07:18
МРОТ вырастет в два раза. Путин подписал указ о национальных целях развития России
8 мая, 04:21
Правительство РФ сложило полномочия после инаугурации президента Владимира Путина
В течение недели состав кабинета министров должен обновиться.
7 мая, 10:15
Владимир Путин вступил в должность президента России в пятый раз. О чем он говорил
7 мая, 09:18
Март
Скончался пермский художник-оформитель Андрей Миляхов
Похороны мужчины состоялись сегодня, 28 марта, на Северном кладбище в Уфе.
28 марта, 12:02
Стоимость десятка яиц в Прикамье опустилась до 129 рублей
18 марта, 08:10
Путин наградил главу Пермской епархии орденом «За заслуги перед отечеством»
Указ о награждении размещен на сайте Кремля.
15 марта, 06:05

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