properm.ru
ГлавноеВсе новости

Власти

Выбрать дату
2024
В Прикамье власти будут контролировать работу гидов
2 ноября, 10:18
Спецпроект
«Мы сами вас боимся». Как живут пермские цыгане, которых власти вынуждают кочевать
В Челябинске на прошлой неделе прошел цыганский погром. Как живут ромы в Перми?
Стоимость возведения третьего моста через Каму в Перми оценивается в 77,5 миллиарда
26 сентября, 10:54
В Прикамье проходит прощание с погибшим на СВО Романом Харичковым из Березников
26 сентября, 08:09
Начинаем копить на картошку и шоколад. Что подорожает в Перми уже этой осенью?
2 сентября, 06:59
На кладбищах Перми готовят новые места для захоронений
22 августа, 06:05
В Чердыни построят визит-центр
29 июля, 03:50
Жители Перми выступают против строительства исправительного центра в Закамске
26 июня, 09:48
В ходе СВО погиб уроженец Оханского округа Алексей Суханов
24 мая, 03:34
Прикамью спишут кредиты на 13 миллиардов рублей. Что можно сделать за эти деньги
16 апреля, 07:07
Власти Чердынского района рассказали о гибели своего земляка
10 апреля, 10:02
Ремонт здания Грачевской больницы Перми обойдется властям в 90 миллионов рублей
11 февраля, 05:36
2023
Мэр Перми Алексей Дёмкин может перейти на работу в краевое правительство
16 июня 2023, 10:58

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика