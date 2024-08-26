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Внедорожник

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2024
В июле в Пермском крае появились автомобили нового китайского бренда
Автоцентры GAC открыли в Перми компании Verra и «Автопрестиж».
26 августа 2024, 03:23
Газель конвойной службы полиции Перми проскочила на красный свет и врезалась в джип
Сообщается, что служебный автомобиль ехал без включенного специального звукового и светового сигнала. В результате ДТП никто не пострадал.
27 января 2024, 09:30
2011
Китайский Great Wall проверил свой внедорожник на безопасность
В распоряжении Properm.ru оказалась запись краш-теста автомобиля Great Wall Hover H5 на Дмитровском испытательном полигоне.
4 августа 2011, 04:25
Спецпроект
Фоторепортаж Properm.ru: Пермский край глазами VW Amarok
В Перми проездом побывали участники масштабной экспедиции - Volkswagen Amarok Tour.
Jaguar взялся за разработку собственного внедорожника
По мнению экспертов, грозный хищник будет напрямую конкурировать с BMW X5 и Porsche Cayenne.
21 июля 2011, 05:32
Спецпроект
Т-98 «Комбат»: на войне как на войне
Внедорожник Т-98 «Комбат» — сегодня единственный автомобиль с клеймом Made in Russia, способный потеснить иномарки в сегменте «от 100 000 долларов».
2010
Уральский ухаб добрался до Красновишерска
25 сентября на севере Пермского края состоится очередной этап открытого чемпионата региона среди автолюбителей.
21 сентября 2010, 11:55

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