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Внуково

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2024
Из-за атаки БПЛА самолет с пермскими паралимпийцами сел в Шереметьево вместо Внуково
На Паралимпиаде завоевал золото житель Прикамья Евгений Торсунов.
11 сентября 2024, 03:27
Из-за атаки БПЛА самолет, летевший из Перми в Москву, сел в Нижнем Новгороде
Сегодня ночью Подмосковье атаковали 14 беспилотников.
10 сентября 2024, 04:54
2015
Новое ЧП во Внуково: британский самолет выкатился за пределы взлетной полосы
В результате инцидента никто не пострадал.
2 января 2015, 13:49
2014
В Москве задержали четырех сотрудников «Внуково», где 21 октября разбился самолет
Все задержанные были допрошены в качестве подозреваемых.
23 октября 2014, 04:53
Во Внуково самолет столкнулся со снегоуборочной машиной
В катастрофе погибли четыре человека, находившиеся на борту воздушного судна, в том числе, президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери.
21 октября 2014, 02:09
2012
Началась расшифровка черных ящиков разбившегося в Москве Ту-204
Причины крушения лайнера, возможно, будут названы после расшифровки записей «черных ящиков».
30 декабря 2012, 12:23
Во Внуково разбился ТУ-204 авиакомпании Red Wings
Самолет выкатился с посадочной полосы на Киевское шоссе. О трагедии сообщили очевидцы из возникшей на шоссе пробки.
29 декабря 2012, 13:21

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