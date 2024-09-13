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Вода

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Сентябрь
В Прикамье завершено расследование загадочного исчезновения сотрудника завода
13 сентября, 05:49
Аварийное отключение воды произошло в правобережной части Березников
9 сентября, 16:47
Стало известно, почему в Перми были перебои с горячей водой этим летом
9 сентября, 14:51
Исторический особняк с рестораном в Перми продают за 139 миллионов рублей
2 сентября, 09:55
Август
В центре Перми откроется второй магазин-кафетерий «Дом Демидовых»
31 августа, 04:44
Четыре дня в лесу без еды и воды. В Прикамье нашли пропавшую пенсионерку
27 августа, 03:49
В Пермском крае очень дешево продают купеческий дом царских времен. Цена озадачивает
26 августа, 06:57
Июль
В Прикамье из реки Сылва извлекли тело мужчины
25 июля, 07:44
Стала известна причина ярко-салатовой окраски воды в Чусовой
19 июля, 08:58
В Прикамье вырос спрос на противогазы
15 июля, 03:39
Июнь
Как пермякам выжить в такую жару? Отвечают профессионалы
13 июня, 11:07
Пермский врач-кардиолог Наталья Корягина рассказала, как пережить жару
7 июня, 05:53
Апрель
В МЧС рассказали, какие территории Прикамья на особом контроле в сезон паводка
23 апреля, 07:25
В Пермском крае затопило автомобильные мосты — вода не уходит несколько дней
Связь с несколькими деревнями осуществляется через пешеходные мосты.
22 апреля, 05:45
Прокуратура Прикамья начала проверку после увольнения 22 пожарных в Добрянке
16 апреля, 12:38
Бастрыкин затребовал доклад по нарушению жилищных прав сирот в Куеде
13 апреля, 13:04
В Ординском округе Прикамья продают купеческий дом за 950 тысяч рублей
Площадь земельного участка — 21 сотка.
12 апреля, 12:21
В подтопленном Орске наблюдаются массовые случаи кишечной инфекции
6 апреля, 14:14
Власти назвали срок устранения аварии, из-за которой на Садовом пропала вода
2 апреля, 05:20
Март
В начале апреля в Перми отключат воду в десятках домов. Адреса
Рассказываем, кому стоит запастись водой.
30 марта, 06:06

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