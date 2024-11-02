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Водители

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2024
Власти Перми планируют ввести бесплатный проезд для водителей
2 ноября, 11:35
Зима близко. Чем будут чистить от снега пермские дороги
21 октября, 06:12
Восемь бывших мигрантов поставили в Перми на воинский учет
27 сентября, 08:26
В Перми на три недели ограничат движение на улице Данщина
26 сентября, 03:06
В Перми представили варианты привлечения водителей общественного транспорта на работу
24 сентября, 03:39
В Перми наблюдается острая нехватка водителей городских автобусов
18 сентября, 03:09
Брутальные мужчины и бабушки. В Перми требуются актеры для молодежной комедии
31 июля, 10:44
За выходные в Перми задержали 21 водителя «под хмельком»
29 июля, 11:55
За выходные в Перми сотрудники Госавтоинспекции задержали 20 нетрезвых водителей
22 июля, 14:25
В Перми на Гайве на шесть дней ограничат движение по участку улицы Писарева
9 июля, 07:30
Как пермяки жалуются на сервис «Яндекс Такси»
2 июля, 16:20
В Перми автомобиль чуть не провалился в открытый люк на проезжей части
5 июня, 07:54
В Пермском крае суд забрал у двух водителей автомобили в пользу государства
22 февраля, 02:47
2023
Стал известен самый загруженный автобусный маршрут Перми
11 декабря 2023, 06:53
В выходные в Перми будут рейды по поиску пьяных водителей
9 декабря 2023, 06:55
Власти Перми расторгнут договор с перевозчиком «Дизель» из-за срывов расписания
Одна из причин многочисленных нарушений — нехватка водителей.
13 ноября 2023, 03:05
В Перми будут судить пьяного водителя, лишенного прав на 85 лет
Мужчине грозит срок в колонии.
14 сентября 2023, 06:05

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