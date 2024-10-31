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Водный транспорт

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Октябрь
От причала Речного вокзала в Перми в этом сезоне отплыли более 200 тысяч пассажиров
31 октября, 13:33
Фото. В Прикамье строят арт-объект из старинной соляной баржи
21 октября, 12:19
В Перми могут появиться водные такси
8 октября, 02:09
Сентябрь
Утверждены новые тарифы на перевозки водным транспортом в Прикамье
3 сентября, 14:18
Июнь
Камское пароходство готовит к передачи властям Пермского края два «Метеора»
11 июня, 05:44
В Перми изучают возможность восстановления двух судов на подводных крыльях «Метеор»
3 июня, 16:53
Апрель
Власти выбрали подрядчика на водный маршрут «Пермь — Закамск — Краснокамск»
21 апреля, 07:27
Март
У обанкротившегося экс-депутата Заксобрания Прикамья нашли парк судов
5 марта, 08:58

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