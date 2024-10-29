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Водоем

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Видео. Под Пермью на замерзшем пруду остались лебеди. Нужно ли их спасать?
Эксперт предупреждает, что самодеятельность людей в попытке помочь может привести к гибели стаи.
29 октября 2024, 05:16
В Перми из реки Мулянка извлекли тело мужчины
Тело спасатели достали из воды в микрорайоне Субботино.
5 августа 2024, 04:32
В Березниковском округе из Камы извлекли тело мужчины
ГУ МЧС Прикамья советует жителям региона не купаться в необорудованных для купания местах.
23 июля 2024, 10:13
Следком проводит проверку по факту утопления 12-летнего ребенка в Прикамье
По факту инцидента проводится проверка.
23 июня 2024, 10:58
Прокуратура Пермского района организовала проверку по факту гибели ребенка в водоеме
Инцидент произошел 22 июня.
23 июня 2024, 06:59
Расчистка русла реки и пруда в Култаево начнется этим летом
Жители села уже несколько лет жалуются на плачевное состояние водоема. Региональные власти привлекли федеральные средства на выполнение работ.
18 июня 2024, 07:19
Прокуратура Краснокамска начала проверку по факту утопления 15-летнего мальчика
Инцидент произошел в поселке Майский 14 июня.
15 июня 2024, 09:36
Нырнул с пирса. В Прикамье в пруду утонул 14-летний мальчик
По факту утопления несовершеннолетнего СКР начал процессуальную проверку.
15 июня 2024, 05:25
2015
За лето в водоемах Прикамья погибли 92 человека
Пик гибели людей в 2015 году пришелся на самый жаркий месяц – июнь.
5 сентября 2015, 08:00

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