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Водоснабжение

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Октябрь
В Перми в больнице им. Гринберга отключили воду из-за аварии
25 октября, 08:13
«Пар на всю улицу». Пермячка рассказала о потопе на улице Звонарева
14 октября, 16:54
Сентябрь
Возведение нового питомника растений в Перми обойдется в 144 миллиона
16 сентября, 09:19
В Перми частично ограничат движение на улице Окулова
12 сентября, 07:19
Аварийное отключение воды произошло в правобережной части Березников
9 сентября, 16:47
Август
В Перми ищут подрядчика для восстановления «Пассажа торгового №2 Черного рынка»
Цена контракта — 2 млн 213 тыс. рублей.
9 августа, 09:54
Жительница Березников отстояла в суде право на воду в своей квартире
1 августа, 06:10
Июль
Пермяки пожаловались на текущую из кранов мутную воду
25 июля, 03:38
В Перми на пять дней перекроют одну улицу
21 июля, 08:09
Июнь
Компании-монополисты Прикамья оштрафованы почти на три миллиона рублей
27 июня, 05:14
Май
В выходные в двух районах Перми предстоят масштабные отключения воды
20 мая, 14:28
Апрель
На водозаборах Перми в связи с паводком усилен контроль за качеством воды
Сооружения водоподготовки города переведены на паводковый режим работы.
17 апреля, 12:48
В Перми из-за ремонтных работ с 15 по 24 апреля без воды останутся десятки домов
12 апреля, 10:28
В Черняевском лесу Перми появились три туалета
Воспользоваться туалетом можно с 8:00 до 22:00.
11 апреля, 12:46
В подтопленном Орске наблюдаются массовые случаи кишечной инфекции
6 апреля, 14:14
Март
До конца марта в Перми планируются отключения воды в нескольких десятках домов
22 марта, 11:38
В Прикамье простились с 90-летним почётным жителем Лысьвы Василием Андрияновым
Мужчина неоднократно был избран в Совет депутатов местных органов власти.
20 марта, 21:01
Бастрыкин проверит разваливающийся жилой дом в Прикамье для сирот
4 марта, 06:42
Февраль
В одном из районов Перми на следующей неделе на сутки отключат воду
9 февраля, 15:01
В Чайковском полностью отключили воду из-за аварии в Удмуртии
9 февраля, 12:16

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