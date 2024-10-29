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Военкомат

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Военкоматы в России ликвидированы с 2010 года. Это правда?
Информацию о ликвидации учреждений активно публикуют в социальных сетях.
29 октября, 12:35
В зоне СВО погиб уроженец Губахинского округа Валерий Карпов
4 июля, 06:03
В Перми мигрантов, получивших российское гражданство, ставят на воинский учет
1 мая, 06:53
Пермяк получил срок за подготовку к попытке поджога военкомата
25 апреля, 14:36
2023
Пермский студент, обвиняемый в подготовке к теракту, просит сделку со следствием
17 ноября 2023, 04:54
Власти Перми объяснили, зачем раздавали повестки в военкомат на улицах города
Рейд проходил в Кировском районе.
2 сентября 2023, 06:28
Власти Перми сообщили о раздачах повесток в военкомат на улицах города
О количестве выданных повесток чиновники не говорят.
28 августа 2023, 06:58
За сутки в России зафиксировано одиннадцать случаев поджога военкоматов
1 августа 2023, 14:05
Новый закон о воинской службе — что изменится для пермяков
14 апреля 2023, 11:38
Военкоматы в ряде регионов России вновь рассылают повестки гражданам
16 марта 2023, 05:22
2022
Кому по закону положена отсрочка от призыва?
В Пермском крае начался плановый призыв на срочную службу. Кого из пермяков освободят от военной службы и что будет за неявку в военкомат – в нашем материале.
8 ноября 2022, 09:08

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