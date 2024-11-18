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Военная операция

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2024
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Игорем Патраковым из Верещагино
18 ноября, 10:18
В Прикамье простились с погибшим на СВО Дмитрием Мамашевым из Красновишерска
16 ноября, 06:42
В Прикамье 23 октября простятся с погибшим на СВО гранатометчиком из Нытвы
23 октября, 03:03
В Прикамье простятся с погибшим на спецоперации Романом Кучевым
14 октября, 09:37
В Бардымском округе простились с погибшим на СВО гранатометчиком Илдаром Имайкиным
4 октября, 09:15
В ходе СВО погиб Василий Ярофеев из Добрянки
10 сентября, 02:52
В Добрянке простятся с погибшим на СВО многодетным моряком Сергеем Чудиновым
29 августа, 09:26
В ходе СВО погиб 21-летний наводчик штурмовой роты Олег Исаев из Чусового
19 августа, 10:30
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Николаем Яковлевым
12 августа, 10:31
Генерал Ивашов: «Курск противник не возьмет, но безопасность жителей под угрозой»
8 августа, 13:30
В Пермском крае простились с погибшим на СВО 32-летним Андреем Полюховичем
1 августа, 10:09
В Пермском крае прощаются с тремя участниками СВО
26 июля, 09:26
В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Алексеем Новиньковым
13 июня, 02:53
В ходе СВО погиб уроженец Березниковского округа Пермского края Дмитрий Лекомцев
2 мая, 10:11
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Владимиром Кисляковым
13 апреля, 14:56
2023
«Тебя больше нет». В Пермском крае простятся с военным, убитым на СВО еще год назад
21 ноября 2023, 05:19
Долетят ли украинские беспилотники до Перми? Отвечает эксперт
3 ноября 2023, 06:32
Стало известно о гибели еще одного военного из Пермского края на СВО
16 октября 2023, 05:54

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