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Военная служба

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2024
В Генштабе рассказали, отправят ли срочников на СВО
30 сентября, 09:46
В ходе СВО погиб Василий Ярофеев из Добрянки
10 сентября, 02:52
В Прикамье простились с погибшим на СВО 41-летним Андреем Сарычевым из Очера
6 сентября, 05:15
При охране государственных границ погиб 22-летний срочник из Прикамья
5 сентября, 03:18
В ходе СВО погиб награжденный Орденом Мужества Владислав Мелехин из Очёра
22 августа, 10:53
На СВО погиб 52-летний помощник гранатометчика с севера Пермского края
7 августа, 11:51
На спецоперации погиб кавалер двух орденов Мужества из Прикамья Константин Благиных
3 июля, 03:03
Остались родители, братья, сын, дочь. На СВО погиб 27-летний пермяк Вячеслав Бахматов
14 мая, 03:11
В этом году исполнилось бы 45. В Елово простятся с погибшим контрактником
8 апреля, 08:02
2023
Отправят ли пермских срочников на СВО в 2023 году? Отвечает военный комиссар Прикамья
20 октября 2023, 08:52
Спецпроект
Порвали военник и не сказали о свадьбе. За что вас могут оштрафовать с 1 октября
Как изменятся административные штрафы для физических лиц за нарушения порядка воинского учета.
Суд в России приговорил беременную военнослужащую к сроку за уклонение от мобилизации
18 сентября 2023, 05:01
В Госдуме рассказали, будет ли новая волна мобилизации в России
9 сентября 2023, 15:05
Путин пообещал ввести отсрочку от срочной службы для сотрудников заводов ОПК
18 января 2023, 12:52
2022
Кому по закону положена отсрочка от призыва?
В Пермском крае начался плановый призыв на срочную службу. Кого из пермяков освободят от военной службы и что будет за неявку в военкомат – в нашем материале.
8 ноября 2022, 09:08

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