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Военнослужащие

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2024
Стало известно, в каком формате пройдет День пограничника в Перми
Начало праздника — 28 мая в 9:00. Место сбора — арт-объект «Счастье не за горами» на набережной.
27 мая 2024, 07:34
Экс-главы Чайковского нет в списке освобожденных из украинского плена
Чиновник был осужден за превышение полномочий, вышел по УДО. После чего подписал контракт и отправился на СВО.
6 января 2024, 13:12
2015
Российские военнослужащие в Арктике обойдутся без антидепрессантов
Начальник Главного военно-медицинского управления отрицает необходимость таких препаратов.
21 июня 2015, 17:01
2014
Из Крыма выведены все украинские военнослужащие
Они продолжат службу в частях Национальной гвардии Украины.
30 марта 2014, 15:53
2011
Сбербанк запускает новый продукт «Военная ипотека»
Приобрести жилье в банке военнослужащие смогут в кредит по ставке 9,5% годовых.
16 декабря 2011, 06:07
В Перми солдаты-срочники избили отца и сына
После происшествия потерпевших вызвали на допрос в качестве обвиняемых по делу об избиении военнослужащих.
30 сентября 2011, 08:50

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