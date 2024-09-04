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Волонтеры

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Сентябрь
В Пермском крае может находиться 17-летняя девушка, пропавшая в Когалыме
4 сентября, 06:01
Август
На крики отозвался медведь. Заблудившуюся в лесу пермячку искали больше суток
6 августа, 08:45
Май
В Прикамье объявили срочный сбор на поиски пропавшей пожилой женщины
20 мая, 04:26
Апрель
На общегородском субботнике в Перми очистят фасады зданий от граффити
21 апреля, 10:01
Как помочь приюту для собак? Советы волонтеров
15 апреля, 06:18
«Украдено трое подростков». Пермские поисковики высказались о пропаже детей
12 апреля, 05:46
Волонтёры-школьники могут рассчитывать на дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении
2 апреля, 09:38
Март
Пассажир пермской электрички бросил кошку в завязанном пакете
Теперь волонтеры ищут новую семью для кошки.
11 марта, 08:04
Сотрудника, заживо сжигавшего кошек на птицефабрике в Кунгуре, уволили
7 марта, 09:31
Февраль
Была очень слабой. Умерла сова, спасенная в сугробе в Пермском крае
Птицу записали на рентген, но она не дожила до него.
24 февраля, 06:30
В 288 километрах от Перми построят единственный на Урале буддистский храм
Проект получил разрешение на строительство.
13 февраля, 08:30
Январь
Волонтеры ищут безвозвратно ушедшую из дома пермячку
12 января, 11:49
Волонтеры просят помочь с поисками 17-летней пермячки, пропавшей 1 января
5 января, 07:51
Декабрь 2023
Помогла найти множество людей. Пермские волонтеры рассказали о гибели молодой матери
22 декабря 2023, 03:21
Сентябрь 2023
Спала в лесу. В Пермском крае пенсионерку нашли живой спустя три дня
6 сентября 2023, 09:22

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