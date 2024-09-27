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Вооруженные силы

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2024
Восемь бывших мигрантов поставили в Перми на воинский учет
С тремя из них были заключены контракты о прохождении военной службы в рядах ВС РФ.
27 сентября 2024, 08:26
Генерал Ивашов: «Курск противник не возьмет, но безопасность жителей под угрозой»
Атака украинской армии на Курскую область вскрыла ставшие уже привычными за два года болячки российской армии.
8 августа 2024, 13:30
В ходе спецоперации 3 июня погиб 56-летний Владимир Пупырев из Звездного
Мужчина был посмертно награждён Орденом Мужества.
13 июля 2024, 07:55
2016
Совфед: НАТО готовит площадку для «глобального удара» по России
За последнее время численность войск Североатлантического альянса в странах восточной Европы увеличилось в 19 раз.
5 июня 2016, 12:25
2012
Житель Лысьвы судился за право пойти в армию
Комиссия признала молодого человека ограниченно годным и освободила от службы. А вместе с тем лишила его возможности получить водительские права и хорошую работу.
14 ноября 2012, 10:42
2011
Российская армия перейдет на цифровые системы связи
Радиосвязь шестого поколения уже внедряется в войска.
22 сентября 2011, 10:08

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