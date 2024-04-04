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Воры

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2024
Properm.ru выпустили продолжение сериала о бандах Перми
Рассказываем о криминальной истории города.
4 апреля 2024, 10:05
2013
Установщики пластиковых окон обворовали 40 квартир в Прикамье
Первые заявления о кражах из квартир и частных домов на территории Березников и Соликамска стали поступать в полицию еще год назад.
2 мая 2013, 08:23
2012
Сотрудник пермской кондитерской фабрики украл с предприятия конфеты на 16 тысяч
Мужчина и его сообщники не смогли покинуть территорию предприятия.
25 декабря 2012, 07:17
В Пермском крае воры оставили без воды целое село
Из-за кражи элементов, отвечающих за подачу воды в трубы, пострадали 4000 человек.
24 октября 2012, 03:22
Двое грабителей на иномарке «вычистили» холодильник с пивом в Лобаново
Молодые люди подъехали к киоску и в открытую забрали из холодильника 13 бутылок пенного напитка.
7 марта 2012, 10:32
2011
Подростки обокрали избирательный участок в Пермском крае
Молодые воры забрали ноутбук и печать участка, потому что «она красиво выглядела».
29 ноября 2011, 02:25
В Перми задержали граждан Грузии, промышлявших воровством из автомобилей
Преступники разработали четкую схему, но в конце концов «погорели».
24 ноября 2011, 10:14
В Перми задержаны воры-карманники
Жертвами преступников становились пассажиры общественного транспорта.
30 сентября 2011, 05:46

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