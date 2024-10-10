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Воспитание

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Стоимость возведения военно-патриотического центра в Прикамье может вырасти до 4 млрд
10 октября, 09:50
«Учителем года — 2024» в Прикамье стала педагог пермской школы № 77 Ольга Апанасенко
Победитель конкурса получила премию губернатора в размере 500 тыс. рублей.
13 апреля, 06:13
2023
Власти Прикамья готовы потратить на строительство центра «Авангард» 2 миллиарда
6 октября 2023, 09:48
Власти хотят заплатить 1,5 млн за 15 дней работы ради военно-патриотического центра
Сроки строительства самого центра пока неизвестны.
28 августа 2023, 08:17
2022
В Прикамье может появиться центр военно-патриотического воспитания «Авангард»
Его планируют создать на базе лагеря «Орлёнок» в Гамах.
14 сентября 2022, 13:34

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