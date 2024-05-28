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Воткинское водохранилище

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Май 2024
Жителям Прикамья рассказали, за ловлю какой рыбы им грозит штраф
Помимо этого, на территории края все еще действует нерестовый запрет.
28 мая 2024, 09:46
Апрель 2024
На пермяка завели уголовное дело за отлов рыбы запрещенным способом
Мужчина рыбачил путем багрения с использованием крючковых орудий.
23 апреля 2024, 11:33

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