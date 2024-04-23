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Вов

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2024
Всероссийская акция «Бессмертный полк» не состоится в очном формате в этом году
23 апреля, 10:01
Ветераны Великой Отечественной войны в Прикамье получат выплаты к 9 мая
23 апреля, 05:36
Получил медаль «За взятие Берлина». В Березниках скончался 97-летний ветеран ВОВ
После войны мужчина работал в березниковской шахте.
3 февраля, 07:55
Награжден медалью «За отвагу». В Пермском крае скончался 98-летний ветеран ВОВ
С ветераном простятся завтра.
10 января, 02:59
2023
В Перми создадут Совет по сохранению памяти о Великой Отечественной войне
Постановление о создании совета было подписано главой города 30 ноября 2023 года
1 декабря 2023, 13:15
Жителя Кизела осудили за повреждение памятника ветерану войны перед 9 мая
2 ноября 2023, 03:22
2022
Бастрыкин поручил помочь жительнице блокадного Ленинграда в получении памятного знака
Сейчас пожилая женщина проживает в Пермском крае.
19 августа 2022, 09:02

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