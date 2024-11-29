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Возгорание

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2024
Минздрав рассказал о самочувствии пострадавших в ДТП с пермским автобусом №15
29 ноября, 05:50
На пожаре в Березниках погиб мужчина
31 октября, 10:24
В Чусовом 28 мая в частном жилом доме сгорел человек
30 мая, 05:42
Под капотом автомобиля в Пермском крае произошло возгорание
Во время инцидента никто не пострадал.
6 апреля, 09:06
На «Сибуре» произошло возгорание пирогаза
Происшествие зафиксировано в 17:05.
17 января, 14:43
2016
В Перми на улице Льва Шатрова сгорел автомобиль
Причина возгорания пока не установлена. Инцидент произошел сегодня ночью.
11 апреля 2016, 03:43
2014
В Перми умер 24-летний солдат, третий пострадавший в ЧП на военном складе
В больнице остались двое пострадавших, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии.
4 сентября 2014, 06:34
2013
В Гайнском районе в автомобиле заживо сгорела женщина
Смерть наступила от острого отравления угарным газом.
27 февраля 2013, 08:44
2012
На Парковом пострадали от огня два автомобиля
От загоревшегося ВАЗа огонь перекинулся на стоявший рядом Hyundai Tucson.
21 марта 2012, 03:03
2011
Губернатор Пермского края отчитался президенту о тушении короотвала
По словам Олега Чиркунова, ситуация на свалке отходов целлюлозно-бумажного комбината сейчас находится на постоянном контроле специальной комиссии.
5 сентября 2011, 06:04
В Перми сгорел продуктовый склад
Пожар бушевал на площади около 1000 квадратных метров. С огнем боролись 16 пожарных расчетов.
21 февраля 2011, 05:40

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