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Вождение

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2024
Полиция Прикамья возбудила дело на автоледи с поддельными правами на вождение
Девушка не смогла сдать экзамены на получение водительских прав и решила приобрести подложный документ в Интернете.
21 марта 2024, 08:45
В Перми около Гознака автобус перекрыл сразу три полосы
Пострадавших нет. По факту инцидента проводится проверка.
20 февраля 2024, 09:42
Кудымкарец за пьяное вождение лишился автомобиля и водительского удостоверения
22 января 2024, 05:20
2023
Двух пермяков суд лишил водительских прав и автомобилей за пьяное вождение
В обоих случаях проступки были повторными
28 декабря 2023, 16:00
2011
Пермские автошколы проводят занятия на кладбище
Курсанты одной из пермских автошкол оттачивают мастерство вождения на территории Северного кладбища.
7 июля 2011, 10:24

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