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Возле кормушки

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Ноябрь
Properm.ru узнали, какие выставки в PERMM стали для прокуратуры коррупционными
1 ноября, 19:00
Октябрь
В Кизеле за взятки от иностранцев задержали сотрудницу миграционной службы
30 октября, 09:58
Приговор Марине Баровой о контрафактных медицинских халатах не отменили
30 октября, 06:07
Пермяка будут судить за сокрытие от налоговой более 13 миллионов рублей
30 октября, 05:15
Поставщик контрафактных СИЗов для пермских больниц хочет стать банкротом
29 октября, 12:36
Минобороны вышло с исками к «Телте» еще на 10 миллионов рублей
28 октября, 09:01
Возбуждено еще одно уголовное дело из-за взяток на пермской «Телте»
28 октября, 06:57
По делу о поставке фальшивых СИЗов допрашивали пермского министра здравоохранения
25 октября, 11:13
Чиновница из Прикамья попалась на незаконном завышении работ по контракту
24 октября, 08:38
Бывший пресс-секретарь Пермской гордумы не избежал утраты доверия
24 октября, 07:40
В Прикамье резко выросло число выявленных обнальных фирм-однодневок
24 октября, 02:00
Дело о взятке бывшему контрразведчику из Перми начнут рассматривать через неделю
23 октября, 13:59
Прокуратура просит закрыть «Надежду». В Перми опять нашли опасный дом престарелых
23 октября, 12:20
Стало известно, кто мог дать взятку топ-менеджеру «Чайковского текстиля»
22 октября, 06:38
У владельца Пермского свинокомплекса хотят забрать лесные земли в Нытвенском районе
20 октября, 08:53
Власти Перми могут выкупить у христиан-евангелистов ДК им. Ленина
18 октября, 09:39
Прокуратура требует отменить приговор экс-чиновнице пермского Минздрава
18 октября, 06:51
Новый директор пермского муниципального предприятия уволился через неделю работы
18 октября, 06:11
Юговские сыроделы хотят уличить налоговиков в бездействии против конкурентов
18 октября, 02:00
У пермской чиновницы хотят забрать 8 млн из-за угнанного в Казахстан Mercedes-Benz
16 октября, 12:07

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