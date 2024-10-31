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Врачи

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2024
Стало известно, почему в пермских больницах не хватает врачей
31 октября, 06:38
Острый дефицит врачей сохраняется в Пермском крае
8 октября, 10:50
Траты россиян на лечение резко подскочили
22 августа, 09:21
Стало известно, почему так мало терапевтов в пермской поликлинике №5
7 августа, 03:50
Беременную жительницу Краснокамска возили по больницам, пока у нее не умер ребенок
24 июля, 13:29
Медики из Прикамья стали призерами Всероссийского конкурса профмастерства — 2024
2 июля, 04:43
Прокуратура подтвердила, что подала иски в защиту прав врачей в Прикамье
15 мая, 11:34
Прокуратура заинтересовалась ситуацией с кадрами в больнице имени Тверье
14 мая, 13:28
Спрос на медработников в Пермском крае вырос в полтора раза
13 мая, 10:52
В нескольких городах Прикамья врачи не получают «путинские» доплаты в 50 тыс. рублей
12 мая, 08:01
С начала года из больницы Тверье часто увольняются врачи. Что говорят в Минздраве
26 апреля, 04:53
В Перми подорожают макароны. Рассказываем, почему и на сколько
8 февраля, 06:46
Первый пациент с пересаженным сердцем в Прикамье отправился домой
26 января, 12:27
2023
Пермским врачам рассказали, как правильно сообщать плохие новости
При содействии фонда «Дедморозим» специалисты из Москвы дали рекомендации, как уменьшить моральный ущерб семьям с тяжелобольными детьми.
21 декабря 2023, 07:58
В Перми простятся с хирургом-стоматологом с 40-летним стажем Татьяной Ишимовой
20 декабря 2023, 07:13
Пермский эксперт назвал продукты, необходимые для поддержания иммунитета
Специалист отмечает, что правильное питание влияет на эффективность иммунитета.
2 ноября 2023, 07:30
В Пермский край приедут десятки медиков, чтобы справиться с кадровым дефицитом
На одну вакансию врача приходится лишь 0,6 активных резюме.
18 сентября 2023, 10:46
Известный врач-пульмонолог Вячеслав Кучерский умер в Перми
Он возглавлял отделение пульмонологии ГКБ №2 им. Ф. Х. Граля.
25 августа 2023, 03:33
В Пермском крае врачам узкой специальности хотят увеличить нагрузку
24 августа 2023, 10:05
Впервые в Пермском крае провели сложную операцию на кистевом суставе
Мужчина, которому помогли с кистью, уже находится дома после операции.
4 августа 2023, 03:34

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