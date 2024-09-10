Все материалы авторов

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Август 2024
Пермяки собирают рекордные урожаи грибов. Но что с ними делать?
Вот и конец лета. Тепло и обильные дожди вызвали хороший урожай грибов в Прикамье.
20 августа 2024, 12:16
Ильин день: С громом и надеждой
Как ветхозаветный пророк стал глубоко почитаемым святым, а день его памяти превратился в народный праздник.
1 августа 2024, 06:50
Май 2024
Лучшие фильмы мая 2024 в мировом кинопрокате: какие фильмы покажут в Перми
1 мая 2024, 06:00
Март 2024
Какие налоговые вычеты положены пермякам в 2024 году
25 марта 2024, 08:48
Опытные рыбаки рассказали, где в Пермском крае рыбачить весной. Главные места
Весной можно поймать больше за счет увеличения концентрации рыбы.
22 марта 2024, 04:59
Пост не в брюхе, а в духе. Великий пост в 2024 году
11 марта 2024, 08:00
Без цветов не обойтись. Что подарить на 8 марта своим женщинам?
6 марта 2024, 05:37
Коты. Инструкция по применению от руководителя приюта «Матроскин» Гали Море
Какие корма покупать кошкам? Для чего нужна стерилизация? И как уберечь своего питомца от случайной смерти?
1 марта 2024, 12:04
Февраль 2024
Кто может рассчитывать на бесплатную путевку в санаторий
Федеральный закон № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» содержит перечень категорий граждан, которые имеют право на получение бесплатной путевки в санаторий один раз в год.
12 февраля 2024, 11:44
Какой контент в соцсетях может привести к проблемам с законом?
Контент в интернете может развлекать, смешить, удивлять, в том числе неприятно, например крупными штрафами или даже уголовным преследованием.
9 февраля 2024, 10:21
Певица Бьянка рассказала о том, как похудела на 30 кг
7 февраля 2024, 12:18
Декабрь 2023
Где можно покататься на коньках в Перми этой зимой
С зимними холодами в нашу жизнь возвращаются такие традиционные зимние забавы, как катание на коньках. Узнали, где можно прокатиться на коньках в Перми.
13 декабря 2023, 10:16
Со скольки градусов можно не ходить в школу в Пермском крае?
В регионе в ближайшие дни ожидается похолодание до -38°. Разбираемся, при каких морозах ребенок может остаться дома.
5 декабря 2023, 08:06
Октябрь 2023
Социальный контракт для малоимущих в Перми в 2024 году
В 2023 году на соцконтракты жителям Прикамья было выделено свыше 550 млн рублей. Социальный контракт для малоимущих в 2024 году дает возможность семье избавиться от статуса малоимущей и помогает развиваться потенциальным налогоплательщикам и сельхозпроизводителям в Пермском крае.
4 октября 2023, 17:12

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