properm.ru
ГлавноеВсе новости

Вуз

Выбрать дату
2024
Ректор Пермского Политеха утвержден в должности на пять лет
9 сентября, 05:52
Суд вернул в прокуратуру второе дело в отношение экс-ректора ПГГПУ Андрея Колесникова
28 августа, 07:51
В Пермском институте культуры прокомментировали позицию УФАС
15 августа, 12:42
Пермский институт культуры попался на нарушении Закона о защите конкуренции
15 августа, 11:02
В Пермский государственный институт культуры зачислены студенты из 14 регионов страны
12 августа, 08:09
Ушла из жизни директор Соликамского педагогического института Ирина Кошкина
6 августа, 09:43
Стал известен самый популярный вуз Перми. Поступить туда сложнее, чем в Москву
1 июля, 13:06
Студенты Пермского политеха будут получать стипендию в 30-50 тысяч рублей. Но не все
11 июня, 05:12
Ректором Пермского политеха может стать Антон Петроченков
В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) планируется смена руководителя.
26 апреля, 11:54
Волонтёры-школьники могут рассчитывать на дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении
2 апреля, 09:38
«Я вам подарочек привезла, кислотный!» В Перми заблокировали въезд в институт
2 апреля, 03:06
Пермский аграрный университет будет сотрудничать с вузом из Зимбабве
В рамках сотрудничества предусмотрены программы обмена студентами.
27 марта, 05:40
В Перми предложили способ нейтрализации изливов шахт Кизеловского угольного бассейна
Для раскисления вод сотрудники университета предлагают использовать промышленные отходы предприятия Пермского края.
20 марта, 11:56
В 2024 году в России хотят ввести электронные студенческие билеты
3 февраля, 10:52
2023
Из Пермского университета начали массово увольнять сотрудников
Сокращение касается административного персонала.
14 ноября 2023, 12:55
В вузы Перми по квоте СВО уже зачислены 72 студента
11 августа 2023, 10:16

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика