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Октябрь
Спецпроект
Бюджет с предвыборным уклоном, или Почему Пермский край накроет весельем
Главным политическим событием этой недели в Прикамье стала презентация проекта бюджета Пермского края на 2025–2027 годы.
Сентябрь
Спецпроект
Зачем в Перми возрождают «Партию любителей пива»
На первом ужине несколько молодых людей избрали делегатов на учредительный съезд.
Стало известно, когда пройдут сорванные в муниципалитетах Прикамья выборы
12 сентября, 06:17
В сентябре мандаты Заксобрания Прикамья получат два новых депутата
10 сентября, 06:36
Стали известны предварительные итоги выборов в Пермском крае
9 сентября, 03:40
В выборах в Пермском крае уже приняли участие более 92 тысяч избирателей
8 сентября, 08:42
За два дня в Прикамье проголосовало 80 тысяч избирателей
8 сентября, 05:15
На выборы в Прикамье явились менее 67 тысяч избирателей
7 сентября, 13:48
Видео. «Не парься…». Избирком Пермского края опубликовал рекламу ДЭГ с мужчиной в бане
7 сентября, 05:40
Начался второй день голосования на выборах в Пермском крае. Первые итоги явки
7 сентября, 04:42
На выборах в Прикамье уже проголосовали 26 тысяч человек
6 сентября, 15:48
Трехдневное голосование стартовало в Пермском крае
6 сентября, 04:35
В пятницу в Пермском крае стартуют выборы
4 сентября, 13:01
Август
В гордуму в Нытве баллотируется бывший боевик с Кавказа
25 августа, 10:48
Стали известны причины отказа в регистрации кандидатов на выборы в Прикамье
5 августа, 07:15
Июль
Завершилось выдвижение кандидатов на выборы в Единый день голосования в Прикамье
15 июля, 12:17
Июнь
Звезда «Реальных пацанов» Бежанян решил баллотироваться на выборы в Прикамье
28 июня, 08:30
Ректором Пермского Политеха стал Антон Петроченков
27 июня, 07:15
На этой неделе в Прикамье будут назначены выборы в 22 муниципалитетах
17 июня, 14:23
На сентябрьских выборах в Прикамье можно будет проголосовать дистанционно
14 июня, 09:41

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