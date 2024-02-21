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Выпал из окна

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Февраль
Мать рассказала, что нашла в телефоне незрячей пермячки, которая выпала из окна
21 февраля, 06:38
На голове был пакет. В Екатеринбурге из окна выпала незрячая массажистка из Прикамья
16 февраля, 06:28
Декабрь 2023
Пермяк пришел в гости к знакомым и выпал с окна 11 этажа
6 декабря 2023, 02:40
Ноябрь 2023
В Перми мужчина выпал из окна 5 этажа, убегая от полиции
6 ноября 2023, 10:33
Август 2023
Из окна ЖК «Авиатор» в Перми выпала маленькая девочка
Ребенок упал с высоты 11 этажа и погиб.
21 августа 2023, 10:05
Июль 2023
В Перми из окна выпал четырехлетний ребенок
5 июля 2023, 08:36

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