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Выплаты пособия

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Август
В Прикамье увеличены сроки подачи заявлений на выплаты после рождения двойни
26 августа, 14:38
Апрель
В Соцфонде рассказали, когда в мае выплатят пенсии и детские пособия
17 апреля, 05:12
Март
В 2024 году в Перми сертификат на детский отдых дадут только по справке о нуждаемости
12 марта, 10:18
Февраль
С 1 февраля в России проиндексировано пособие по уходу за ребенком до полутора лет
27 февраля, 16:03
Январь
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных
23 января, 07:59
В январе 687 тысяч пенсионеров Прикамья получат увеличенную пенсию
17 января, 12:59
Декабрь 2023
Соцфонд РФ напоминает: время подавать заявления на получение единого пособия
24 декабря 2023, 04:42
Ноябрь 2023
Вам отказали в пособии на детей? Не отчаивайтесь, отказ может быть незаконным!
3 ноября 2023, 04:33
Внимание! Изменен график выплаты детских пособий
1 ноября 2023, 10:04

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