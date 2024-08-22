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Выпускники

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Август
Пермская школа №146 вошла в рейтинг лучших российских школ
22 августа, 08:40
Июнь
В Перми ограничат движение по двум улицам во время краевого бала выпускников
23 июня, 07:53
Февраль
Президент разрешил выпускникам школ пересдавать ЕГЭ
29 февраля, 10:17

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