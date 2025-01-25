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Вырубка

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2025
В центре Перми планируется вырубка десятков деревьев
25 января, 05:11
2024
В Перми ужесточились меры против вырубки елей и сосен
9 декабря 2024, 13:06
В пермском парке имени Горького вырубят деревья
Деревья в парке обследуют ежегодно.
22 апреля 2024, 04:49
2010
Чем дальше в лес, тем больше срок
За 25 срубленных елей житель Пермского края получил около 4 лет тюрьмы.
15 августа 2010, 07:48

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