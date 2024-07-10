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Вырубка деревьев

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2024
В Перми с парка имени Горького предложили снять статус ООПТ
10 июля, 08:42
На комплексе ПНИПУ уничтожили сосны под строительство «Академии первых»
7 июня, 09:25
В пермском парке имени Горького вырубят деревья
22 апреля, 04:49
Администрация Перми ответила Properm. ru, сколько деревьев срубили в Саду соловьев
10 апреля, 12:44
Рубят Сад соловьев! Что происходит?
10 апреля, 08:08
Полиция Прикамья задержала чёрных лесорубов из Барды
13 марта, 06:14
В долине реки Егошиха Перми вырубают деревья и засыпают овраг
24 января, 12:26
2023
В пермском парке Горького будут вырубать деревья
Специалисты обещают, что будут высажены новые деревья.
13 июня 2023, 10:37
2022
«Собираются уничтожить Гоголевский сквер!» Общественники выступают против вырубки деревьев на набережной
3 августа 2022, 08:39

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