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Выручка

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Ноябрь
Пермяки стали меньше покупать витамины
8 ноября, 03:29
Сентябрь
Два курорта в Прикамье вошли в топ-10 здравниц страны
19 сентября, 04:13
Июль
Камский ЦБК сменит руководство
Новым владельцем компании станет мировой производитель фанеры «Свеза».
29 июля, 06:13
В Чердыни построят визит-центр
29 июля, 03:50
Июнь
В Перми нашли подрядчика для строительства нового здания Свердловского суда
10 июня, 09:20
Май
Проект реставрации здания Спиртоочистительного завода в Перми прошёл госэкспертизу
20 мая, 09:30
Одна из крупнейших пермских IT-компаний в 2023 году увеличила выручку на 50%
6 мая, 07:32
Апрель
Компания, управляющая пермским «Колизеем», не может выбраться из убытков
18 апреля, 05:21
Пермская кондитерская фабрика заработала более одного миллиарда рублей в 2023 году
13 апреля, 09:57
В прошлом году Гарик Харламов потерпел убытки в 33 млн рублей на сосисках
11 апреля, 11:33
Пермские курорты отчитались о росте доходов за 2023 год
Лидером по финпоказателям стал курорт «Ключи».
9 апреля, 06:00
Обанкротившийся пермский застройщик показал убытки почти в 700 млн рублей
5 апреля, 08:48
Стал известен подрядчик по капитальному ремонту Пермского хореографического училища
5 апреля, 06:10
Март
В Пермском крае по итогам аукциона продано 36 участков леса для вырубки
18 марта, 05:48
Январь
В Прикамье мужчины посещают рестораны чаще, чем женщины
10 января, 08:16
Декабрь 2023
В Прикамье наркоман напал на сотрудницу аптеки с ножом
18 декабря 2023, 12:29

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