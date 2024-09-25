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Высшее образование

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Сентябрь
В Минобре рекомендуют изменить список ЕГЭ, необходимых для поступления в вузы
25 сентября, 09:28
Август
На «Технопроме 2024» обсудили программу научно-технического развития Прикамья
30 августа, 09:37
Пермский совет ректоров предложил подходы к улучшению мер поддержки образования
21 августа, 12:53
В Пермский государственный институт культуры зачислены студенты из 14 регионов страны
12 августа, 08:09
В Перми на взятке попался руководитель подразделения Университета водного транспорта
9 августа, 14:53
Июль
Остались жена и двое детей. В Прикамье простятся с погибшим на СВО Полыгаловым
18 июля, 03:51
Стали известны самые популярные у пермских абитуриентов вузы
Наиболее востребованными стали гуманитарные направления.
17 июля, 09:56
Стал известен самый популярный вуз Перми. Поступить туда сложнее, чем в Москву
1 июля, 13:06
Июнь
Какие профессии в колледжах и техникумах Прикамья выбирают чаще, и почему это модно
13 июня, 07:57
Май
С 20 июня стартует прием абитуриентов в вузы Перми. Сроки проведения кампании
28 мая, 06:10
Никаких больше бакалавров. В России изменят систему высшего образования
16 мая, 07:14
Апрель
Вузы Прикамья заключили соглашения о сотрудничестве с коллегами из Узбекистана
Делегация Пермского края провела ряд встреч с руководителями вузов и колледжей республики.
24 апреля, 14:06
Декабрь 2023
Пермский военный институт войск нацгвардии получил нового руководителя
Учебное заведение Росгвардии возглавил Юрий Стовбун
21 декабря 2023, 16:02
Ноябрь 2023
Сенатор предложила перестать ориентировать девушек на получение высшего образования
Сама сенатор в 21 год, конечно, уже получила высшее образование.
14 ноября 2023, 02:55

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