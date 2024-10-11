properm.ru
ГлавноеВсе новости

Выставка

Выбрать дату
2024
В ЦВЗ пройдет уникальная масштабная выставка о пермском зверином стиле
11 октября, 11:56
Готовность нового здания Пермской художественной галереи достигла около 96%
11 сентября, 08:50
Фото. В Прикамье прибыл «Поезд Победы»
21 августа, 03:49
Музей PERMM анонсировал экскурсии по выставке «Art & Science: Открытые тела»
7 августа, 07:07
Пермский краеведческий музей открывает новую выставку в музее «Хохловка»
6 августа, 03:36
В Пермском музее технической миниатюры воссоздадут Урал с горами и промышленностью
Выставочная зона будет увеличена на 10 кв. м.
1 августа, 13:08
Краеведческий музей расскажет, куда бежит Пермь
В Доме Мешкова откроется выставка о массовом спорте в столице Прикамья
29 июля, 14:35
Первая выставка в новом здании художественной галереи откроется к концу 2024 года
23 июля, 07:22
Египетская сила. Художественная галерея закрывает «Немного страшную выставку» в Перми
17 июля, 16:39
В Перми пройдет выставка изобразительных работ юных художников из Чердыни
Выставка состоится с 1 по 28 июня.
27 мая, 08:44
Пермяки увидят уличную выставку памяти видного пермского историка и краеведа
23 мая, 15:01
В пермском Доме писателей открылась экспозиция «Квартира Мастера»
Выставка посвящена пермским литераторам, которые работали в Доме.
12 марта, 13:10
Зураб Церетели подарил музею в Усолье несколько своих работ
Сейчас в «Палатах Строгановых» проходит выставка художника.
7 марта, 06:11
Пермяки смогут посмотреть на диковинных котов, созданных художником-карикатуристом
В воскресенье пройдет презентация с самим мастером.
2 марта, 12:19
Пермякам покажут не только мумии, но и «Книгу мёртвых»
На «Телте» в марте откроется выставка «пермских» египетских древностей.
13 февраля, 07:10
Стало известно, где в Перми можно увидеть настоящие египетские мумии
Пермская галерея в марте откроет выставку египетских древностей
31 января, 13:10
В Екатеринбурге откроется проект «Пермское посольство»
22 января, 08:11
2023
Пермская галерея представит совместную с Эрмитажем выставку «Память территории»
6 декабря 2023, 07:24
2022
В Пермской Арт-резиденции открылась выставка работ художника из Донецка Виктора Михалева
Работы художника «по металлу» можно увидеть до 17 декабря.
18 ноября 2022, 08:52

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика