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Выступление

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2024
Ольга Бузова выступит на закрытой частной вечеринке в Перми
В прошлом году певица участвовала в съемках проекта о высшем образовании при поддержке Минобрнауки России.
13 мая 2024, 06:22
Фигуристка Евгения Медведева рассказала о неприятной встрече с фанаткой в Перми
Пермячка ждала фигуристку более 40 минут, чтобы начать хватать за руки и снимать на видео.
15 апреля 2024, 07:00
В пермском концерт-холле «Свобода» сорвалось выступление группы «Полматери»
Концерт должен был состояться в эту среду.
9 апреля 2024, 04:07
Лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов вручил гитару пермской группе OLIVIA
Гитару изготовили специально для пермского коллектива.
1 апреля 2024, 04:38
Директор группы «Пилот», поддерживающей СВО, объяснил отмену концерта в Перми
Выступление перенесли на осень.
15 марта 2024, 02:52
В Перми отменили концерт рок-группы «Пилот», поддерживающей СВО
До этого выступления коллектива состоялись в двух городах.
14 марта 2024, 07:09
Власти Перми высказались о выступлении Алексея Глызина в городе
Чиновники говорят, что сейчас идут переговоры.
12 марта 2024, 07:30
Пермяков на День города будет развлекать заслуженный артист РФ Алексей Глызин
Артист выступит на эспланаде.
11 марта 2024, 09:54
В Перми пройдет бесплатный концерт экс-участника группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера
Выступление артиста должно состояться на эспланаде.
7 марта 2024, 07:48
Концерт певца Shaman, на который пермяки раскупили все билеты, перенесли
Купленные билеты остаются действительными.
11 января 2024, 11:03
2023
Певец Shaman вновь выступит в Перми, но билеты на выступление стали дороже
Программа концерта с прошлого раза не поменялась.
27 ноября 2023, 07:01
2010
Леонид Парфенов: Это не новости, а старости
Первый лауреат премии имени Влада Листьева «похоронил» российскую тележурналистику.
28 ноября 2010, 08:10

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