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Вывоз снега

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2025
Подрядчик по уборке снега в центре Перми стал субподрядчиком по вывозу мусора
19 января, 12:21
2024
Прокуратура оштрафовала три организации за складирование снега в Перми
Земельные участки использовались без малейшей подготовки.
23 августа 2024, 15:13
В Прикамье за нарушение в организации снегосвалок наказаны главы пяти муниципалитетов
Прокуратура уверена в бездействии местных властей в данной сфере.
20 марта 2024, 05:37
2012
В Перми продолжается захламление берега Данилихи, на этот раз — грязным снегом
Администрация района, управление по экологии и природопользованию, а также прокуратура ведут проведут проверку участка возле рынка Гача.
21 марта 2012, 10:03

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