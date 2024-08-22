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Взрыв

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2024
Из-под завалов жилого дома в Кизеле спасли двух котов
22 августа, 11:53
В Кизеле для эвакуированных жильцов организовали пункты временного размещения
22 августа, 10:14
После взрыва в жилом доме в Кизеле возбуждено уголовное дело
22 августа, 08:10
В Кизеле разнесло часть дома после взрыва газа
22 августа, 06:55
В Нижнем Тагиле взорвался жилой дом. Из-под завалов слышны крики людей
По некоторым данным, есть трое пострадавших.
1 августа, 07:55
В Прикамье произошел взрыв метана на шахте «Уралкалий» в Соликамске
Двум рабочим оказывается медицинская помощь
26 июня, 03:57
Все было в крови. Как спасали пенсионерку, взорвавшую петарду на выборах в Перми
22 марта, 02:54
Пермяк трижды сообщил о взрыве дома, чтобы его покатали полицейские
10 февраля, 18:03
Спецпроект
Второе за 30 лет ЧП на производстве ЛУКОЙЛа в Куеде: как это было на самом деле
После взрыва на газопроводе возбуждено уголовное дело и создан муниципальный оперштаб.
2023
Глава Крыма сообщил о взрывах и пожаре возле порта Феодосия
26 декабря 2023, 02:36
Следователи заинтересовались взрывом газа в доме многодетной семьи в Прикамье
14 декабря 2023, 09:27
В Пермском крае из-за «хлопка» газа рухнула часть дома. Есть пострадавшие
Причины, по которым взорвался газ, сейчас выясняются.
4 ноября 2023, 05:10
Спецпроект
Освобождение убийцы из-за СВО и взрыв на заводе. Главные новости недели в Прикамье
Рассказываем, какими новостями запомнились последние дни.
Видео. На складе в Ташкенте произошел пожар со взрывом. Есть пострадавшие
Информации о количестве пострадавших пока нет.
28 сентября 2023, 04:06
В Подмосковье взорвался оптико-механический завод. Есть пострадавшие
Взрыв случился на складе пиротехники, который арендовала сторонняя компания.
9 августа 2023, 08:43
В МЧС прокомментировали пугающее сообщение о гранате в одном из министерств Перми
Сообщение поступило в пятницу.
5 августа 2023, 05:01
Пермяки сообщили о взрыве возле завода «Протон-ПМ». В МЧС объяснили пугающее видео
Видео с огромным облаком дыма было снято вчера.
21 июля 2023, 04:04

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