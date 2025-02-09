Взрыв бытового газа

МЧС: По предварительной информации в доме на Карпинского произошел взрыв газового баллона

Дом по улице Карпинского, 14 был расселен, сообщают в МЧС. Сейчас сотрудники полиции будут выяснять, что в момент взрыва в доме делали люди.