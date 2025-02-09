properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Взрыв бытового газа

Выбрать дату
2025
В Кизеле в общежитии сегодня утром взорвался газ
9 февраля, 10:39
2024
В Тамбовской области после взрыва газа в пятиэтажке погибли два человека
На место выехали следователи и криминалисты.
19 октября 2024, 06:10
Владельцам квартир, разрушенных взрывом газа в Кизеле, выплатят по 15 тысяч рублей
Обследование разрушенного дома продолжается.
27 августа 2024, 12:14
Пострадавшие из-за взрыва газа в Кизеле получат материальную помощь
Администрация Кизела уже выбирает пострадавшим квартиры из маневренного фонда.
23 августа 2024, 10:11
В Кизеле для эвакуированных жильцов организовали пункты временного размещения
Разборы завалов продолжаются.
22 августа 2024, 10:14
Стало известно состояние пострадавшего при взрыве в жилом доме Кизела
Мужчину доставят в ожоговый центр Перми.
22 августа 2024, 08:34
После взрыва в жилом доме в Кизеле возбуждено уголовное дело
Количество пострадавших уточняется.
22 августа 2024, 08:10
Прокуратура инициировала проверку по факту взрыва в жилом доме в Кизеле
На место выехал заместитель главы регионального ведомства.
22 августа 2024, 07:43
В Нижнем Тагиле из-за взрыва газа погибли 10 человек. Объявлен день траура
Трагедия произошла 1 августа.
3 августа 2024, 06:56
В Минздраве рассказали о состоянии детей, пострадавших при взрыве газа в Прикамье
Пока из больницы выписали только двоих детей.
11 января 2024, 12:58
2023
После взрыва газа в Прикамье в тяжелом состоянии находятся четверо детей
Случившимся на прошлой неделе ЧП заинтересовались в федеральном СК.
23 декабря 2023, 07:37
2020
Жителям дома в Перми, где взорвался газ, разрешили вернуться в квартиры
21 марта 2020, 05:25
2016
Взрыв в Березниках мог произойти из-за детонации промышленного вещества
Инцидент произошел 14 апреля, когда на лодочной станции четверо мужчин нелегально добывали черный металл с помощью экскаватора.
16 апреля 2016, 09:00
«Был взрыв, начался пожар». На Крохалевке сгорел деревянный дом
Причиной возгорания могли стать газовые баллоны, которые пожарные нашли в доме.
19 февраля 2016, 16:05
2015
МЧС: По предварительной информации в доме на Карпинского произошел взрыв газового баллона
Дом по улице Карпинского, 14 был расселен, сообщают в МЧС. Сейчас сотрудники полиции будут выяснять, что в момент взрыва в доме делали люди.
8 ноября 2015, 15:47
В Березниках 90-летняя бабушка чуть не взорвала квартиру
При розжиге плиты произошел газовый хлопок.
29 сентября 2015, 05:54
2014
Решение о расселении дома в Голованово будет принято 10 ноября
Сейчас власти Перми прорабатывают несколько вариантов новых мест жительства для пострадавших от взрыва.
5 ноября 2014, 07:11
Следователи установили эпицентр взрыва в жилом доме в Голованово
Основной причиной случившегося остается утечка бытового газа.
5 ноября 2014, 06:04
2013
В Прикамье начали проверку по факту взрыва бытового газа в Добрянке
В результате несчастного случая, произошедшего вчера днем, двое детей получили ожоги.
5 ноября 2013, 05:54

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика