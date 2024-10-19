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Взрыв газа

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Октябрь
В Тамбовской области после взрыва газа в пятиэтажке погибли два человека
19 октября, 06:10
Сентябрь
Пермские пожарные спасли женщину из горящей квартиры
29 сентября, 08:57
Август
Владельцам квартир, разрушенных взрывом газа в Кизеле, выплатят по 15 тысяч рублей
27 августа, 12:14
Житель Кизела, пострадавший во время взрыва газа в жилом доме, идет на поправку
27 августа, 08:29
Нашёлся мужчина, которого искали под завалами в Кизеле
23 августа, 08:19
Из-под завалов жилого дома в Кизеле спасли двух котов
22 августа, 11:53
В Кизеле для эвакуированных жильцов организовали пункты временного размещения
22 августа, 10:14
Стало известно состояние пострадавшего при взрыве в жилом доме Кизела
22 августа, 08:34
После взрыва в жилом доме в Кизеле возбуждено уголовное дело
22 августа, 08:10
Прокуратура инициировала проверку по факту взрыва в жилом доме в Кизеле
22 августа, 07:43
Из разрушенного дома в Кизеле вывели 16 человек
22 августа, 07:28
В Кизеле разнесло часть дома после взрыва газа
22 августа, 06:55
В Нижнем Тагиле из-за взрыва газа погибли 10 человек. Объявлен день траура
3 августа, 06:56
В Нижнем Тагиле взорвался жилой дом. Из-под завалов слышны крики людей
По некоторым данным, есть трое пострадавших.
1 августа, 07:55
Июнь
В Минздраве рассказали о пострадавших при вспышке метана на шахте «Уралкалия»
26 июня, 04:23
Январь
В Минздраве рассказали о состоянии детей, пострадавших при взрыве газа в Прикамье
Пока из больницы выписали только двоих детей.
11 января, 12:58
Декабрь 2023
После взрыва газа в Прикамье в тяжелом состоянии находятся четверо детей
23 декабря 2023, 07:37
Глава СК заинтересовался взрывом газа в Пермском крае с семью пострадавшими
Травмы получили двое взрослых и пятеро детей, сейчас им оказывают помощь медики.
15 декабря 2023, 03:11
По факту взрыва газа в доме многодетной семьи под Пермью возбуждено уголовное дело
14 декабря 2023, 13:41
Стало известно состояние детей и взрослых, пострадавших от взрыва газа под Пермью
14 декабря 2023, 12:49

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