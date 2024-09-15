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Взрыв в жилом доме в Кизеле

Взрыв в жилом доме в Кизеле

По предварительным данным, причина ЧП - бытовой газ.
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27 августа
Владельцам квартир, разрушенных взрывом газа в Кизеле, выплатят по 15 тысяч рублей
27 августа, 12:14
Житель Кизела, пострадавший во время взрыва газа в жилом доме, идет на поправку
27 августа, 08:29
23 августа
В Кизеле завершены работы по ликвидации последствий взрыва газа в многоэтажке
23 августа, 16:17
В Кизеле спасатели достали из-под обломков взорвавшегося дома еще двоих котов
23 августа, 11:11
Губернатор поручил властям оказать материальную помощь жильцам дома в Кизеле
23 августа, 10:43
Пострадавшие из-за взрыва газа в Кизеле получат материальную помощь
23 августа, 10:11
Нашёлся мужчина, которого искали под завалами в Кизеле
23 августа, 08:19
22 августа
В Следкоме назвали предположительную причину взрыва в многоэтажке в Кизеле
22 августа, 15:42
Из-под завалов жилого дома в Кизеле спасли двух котов
22 августа, 11:53
В Кизеле для эвакуированных жильцов организовали пункты временного размещения
22 августа, 10:14
Стало известно состояние пострадавшего при взрыве в жилом доме Кизела
22 августа, 08:34
После взрыва в жилом доме в Кизеле возбуждено уголовное дело
22 августа, 08:10
Прокуратура инициировала проверку по факту взрыва в жилом доме в Кизеле
22 августа, 07:43
Из разрушенного дома в Кизеле вывели 16 человек
22 августа, 07:28
Одного человека извлекли из-под завалов взорвавшегося дома в Кизеле
22 августа, 07:01
В Кизеле разнесло часть дома после взрыва газа
22 августа, 06:55

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