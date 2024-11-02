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Взятка

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Ноябрь
Предприниматель из Перми дал налоговому инспектору полумиллионную взятку
2 ноября, 15:51
Октябрь
В Перми детский сад расторг договор с поставщиком мясной продукции
30 октября, 05:36
Новый директор пермского муниципального предприятия уволился через неделю работы
18 октября, 06:11
В Кунгуре двоих предпринимателей оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику ФСБ
14 октября, 06:47
В Перми на взятке задержан преподаватель колледжа
11 октября, 15:53
Экс-чиновница пермской мэрии призналась в получении взятки в 5,5 миллионов
8 октября, 03:51
Дальнобойщик-иностранец пытался подкупить пермского гаишника тысячей рублей
4 октября, 15:19
Бывшего пермского борца с коррупцией осудили за 24 преступления
3 октября, 02:53
Август
Пермского бизнесмена осудили за миллионную взятку сотруднику налоговой
25 августа, 04:05
Владелец «Треста №6» попытался уйти из СИЗО под залог в 5 миллионов
15 августа, 13:15
Завершено расследование о взятках менеджерам «Пермгорэлектротранса»
13 августа, 12:41
В Перми на взятке попался руководитель подразделения Университета водного транспорта
9 августа, 14:53
Адвокат пермяка Вахрина опроверг информацию о признании вины его подзащитным
3 августа, 12:57
Июль
Видео. Силовики задержали в Перми директора «Бюро судебных экспертиз и независимой оценки»
30 июля, 07:45
Пермского бизнесмена задержала ФСБ при попытке дачи взятки налоговику
17 июля, 03:44
Июнь
Бывшего директора пермской УК отправили под домашний арест в особняк
27 июня, 08:59
Май
В деле задержанного замначальника Генштаба есть взятка от пермских бизнесменов
По данным Следкома, 36 миллионов рублей Вадиму Шамарину заплатили топ-менеджеры Пермского телефонного завода.
23 мая, 13:41
Бывшего замглавы Минтранса Пермского края отправили в СИЗО
8 мая, 13:48
Бывший начальник УКС Прикамья Левинский спустя две недели на СВО получил ранение
8 мая, 08:41
Видео. СУ СК поделилось первыми кадрами допроса бывшего замминистра транспорта Прикамья
7 мая, 15:32

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