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Взятки

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2024
Топ-менеджера «Чайковского текстиля» по делу о взятке в Минобороны оставили в СИЗО
29 сентября, 06:43
Бывшему пермскому чиновнику от медицины в Иркутске просят реальный срок в колонии
3 сентября, 08:27
Названа причина задержания бывшего пермского чиновника. Ему грозит огромный срок
7 мая, 05:56
Назван размер взяток, полученных экс-замминистром обороны. Сумма огромная
26 апреля, 05:36
Замминистра обороны РФ Тимура Иванова арестовали за взятку. Что ему грозит
24 апреля, 07:51
Кассационную жалобу бывшего главного судебного пристава Прикамья рассмотрят в июне
23 апреля, 14:08
В Перми осудили преподавателя-взяточника
9 апреля, 14:37
Начальник пермской колонии не смог обжаловать арест по делу о взятках
26 марта, 11:10
Задержали сотрудников министерства, которое возглавляет экс-глава Прикамья
На кадрах, опубликованных силовиками, зафиксированы дорогое жилье и много денег.
26 марта, 07:50
Суд продлил арест начальников МУП «Пермгорэлектротранс» по делу о взятках
Оба фигуранта дела задержаны еще в конце октября 2023 года.
25 марта, 07:15
«Голову вниз!» Появилось видео жесткого задержания начальника пермской колонии
21 марта, 04:29
В Перми второй день начальников колоний отправляют в СИЗО за взятки
20 марта, 12:27
Индустриальный район Перми возглавил бывший следователь Алексей Полудницын
Полудницын руководил следственным отделом в Добрянке более 10 лет.
12 февраля, 08:22
Два молодых человека прошлым летом «работали» посредниками для взяточников
Всего они доставили неизвестным коррупционерам 1,3 миллиона рублей.
7 февраля, 15:01
Стал известен средний размер взятки в Пермском крае. Цифра впечатляет
3 февраля, 10:34
2023
В Перми начальник управления дорог вышел из СИЗО после соглашения со следствием
28 декабря 2023, 09:09
Начальника финансового отдела «ПермГорЭлектроТранса» оставили в СИЗО
21 декабря 2023, 13:27
Помогал получать права. Прикамье сотрудника ГИБДД осудили за взяточничество
16 декабря 2023, 15:53
Экс-преподавателя Пермского военного института Росгвардии осудили за взятку
4 ноября 2023, 13:51
Спецпроект
Военные самолеты над Пермью и арест сотрудника ФСБ. Главные новости недели в Прикамье
Рассказываем коротко о пяти важных новостях прошедшей недели.

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