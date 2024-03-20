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Wi-fi

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2024
В аэропорту Перми появился первый капсульный отель на два места
Стоимость проживания в капсуле составит от 600 рублей за час.
20 марта 2024, 04:31
2015
Храмы раздадут верующим бесплатный религиозный Wi-Fi
Точки доступа к «чистому» интернету появятся возле церквей и в пешеходных зонах.
6 ноября 2015, 08:30
2014
Спецпроект
«Оператор не застрахует вас от спама, если вы сами оставляете информацию о себе»
Разговариваем с директором филиала МТС в Пермском крае Андреем Поповым о Wi-Fi в городском транспорте, сети LTE и «мобильном рабстве».
2011
Свободный Wi-Fi могут неожиданно запретить в России
Роскомнадзор приказал лицензировать все точки беспроводного радиодоступа, а также установить на них систему навигации ГЛОНАСС.
5 ноября 2011, 15:10
В пермских троллейбусах появится Интернет
В связи с тем, что эксперимент с трамваями позволил увеличить поток пассажиров, Игорь Сапко решил провести Wi-Fi в другие виды общественного транспорта.
26 сентября 2011, 08:16
В трамваях №5 появился бесплатный Wi-Fi
В ближайшее время в Перми будет действовать как минимум три трамвайных маршрута, в которых будет доступен Интернет.
20 сентября 2011, 09:02
В Перми в трамваях маршрута №4 появился Wi-Fi
Если эксперимент властей вызовет интерес жителей города, то в ближайшее время бесплатный интернет появится и на других маршрутах.
31 августа 2011, 11:07
В пермских трамваях в скором времени появится Wi-Fi
К 1 сентября 2011 года на улицах Перми должен появиться как минимум один маршрут, оборудованный интернетом.
16 августа 2011, 08:23
Кофейням Starbucks надоели клиенты с ноутбуками
Из-за бесплатного Wi-Fi столики кафе превращаются в импровизированные рабочие места для студентов и фрилансеров.
8 августа 2011, 06:05
В пермских электричках внедряют Wi-Fi
Интерес к реализации проекта проявили две компании — «Ростелеком» и «Мегафон».
1 августа 2011, 06:22

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