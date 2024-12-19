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Wildberries

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2024
Логистический центр Wildberries построят в Перми с опозданием на год
19 декабря 2024, 08:42
Пермяки стали больше покупать эзотерических товаров на маркетплейсах
В течение года сумма продаж таких предметов увеличилась на 16%.
5 октября 2024, 07:36
Wildberries стал брать с пермяков деньги за доставку товара
В компании информацию подтвердили и пояснили, с чем это связано.
20 августа 2024, 05:42
Сроки строительства логистического центра Wildberries в Прикамье могут перенести
Проекту присвоен статус приоритетного.
29 мая 2024, 04:39
На маркетплейсе Wildberries стартовала продажа автомобилей Lada
Продажа транспортных средств стартовала в середине апреля, теперь выбор товара расширен.
21 мая 2024, 06:45
Установлена личность возможного поджигателя склада Wildberries под Санкт-Петербургом
Один из сотрудников склада признался о совершении им преступных действий в рабочем чате.
16 января 2024, 13:14
Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries
Склад готовой продукции Wildberries работал без разрешения Госстройнадзора о вводе в эксплуатацию.
14 января 2024, 13:26
2023
Wildberries вложит в строительство логистического центра в Пермском районе 8,5 млрд
Окончание работ запланировано на 2027 год.
21 декабря 2023, 04:50
Слухи о строительстве под Пермью логистического центра Wildberries оказались правдой
Площадь комплекса составит около 170 тыс. кв. м.
30 ноября 2023, 11:17
«Штрафы сейчас полетят». На складе Wildberries залило водой сотни товары
По предварительным данным, причина ЧП — прорыв трубы.
22 ноября 2023, 08:25
Wildberries построит под Пермью логистический центр. Рассказываем где
Сделка уже состоялась.
30 октября 2023, 03:21

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