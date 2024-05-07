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Ядерное оружие

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2024
Посол России в США назвал учения ядерных сил вынужденной ответной мерой
Посол утверждает, что РФ никому не угрожает.
7 мая 2024, 11:06
2016
В США обеспокоены угрозой нападения России и Китая в космосе
Причиной опасений стали новые разрабатываемые технологии и наращивание потенциала стран.
10 мая 2016, 03:23
2015
Спецпроект
Пермский космодром-2. Фоторепортаж из хранилища ядерных боеголовок
Блогер Алексей Старков забрался в святая святых ракетно-ядерного щита СССР и рассказал о том, как охранялись ракеты.
СМИ: Северная Корея планирует захватить Южную за неделю с помощью ядерного оружия
«Великую объединительную войну» КНДР может начать в этом году.
8 января 2015, 09:52
2010
В Японии проходит день памяти жертв Хиросимы и Нагасаки
В Стране восходящего солнца проходят траурные мероприятия в связи с 65-летней годовщиной атомной бомбардировки городов Хиросимы и Нагасаки.
6 августа 2010, 07:42

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